Trafikte yaptıkları hareket pahalıya mal oldu

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22/07/2024

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Trafikte yaptıkları hareket pahalıya mal oldu

, Tatlısu - Geçitkale Anayolu üzerinde dün seyir halindeki araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın, aracın camlarından bellerinin yarısında kadar çıkarak insan hayatına tehlike arz edecek şekildeki görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Polis Ekipleri harekete geçti. .
Söz konusu araç sürücüsü Gazimağusa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı  6785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

22/07/2024 13:29
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TAGS: trafik denetimleri, polis, haber
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