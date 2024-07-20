Trajik İş Kazası: 19 Yaşındaki Barış Erdoğan Hayatını Kaybetti

20 Temmuz 2024 tarihinde, saat 19:00 civarında Çatalköy'de faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen trajik bir iş kazasında, 19 yaşındaki Barış Erdoğan hayatını kaybetti.

Kazanın gerçekleştiği sırada, Barış Erdoğan sahne kurulum çalışmaları kapsamında arızalanan bir LED ekranı tamir ediyordu. Talihsiz genç, tamir işlemi esnasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma devam ederken, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında alınması gereken önlemler bir kez daha gündeme geldi.

Barış Erdoğan’ın ailesi ve yakınları, genç yaşta kaybettikleri evlatlarının acısını yaşarken, olayın aydınlatılması için yetkililerden açıklama bekliyor.