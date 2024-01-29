Traktör dere yatağına düştü!

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29/01/2024

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Traktör dere yatağına düştü!

Kantara – Ağıllar Bölgesi'nde bugün gerçekleşen traktör kazasında üç kişi yaralandı.

Bugün saat 13:00 sıralarında, Kantara – Ağıllar Bölgesi'nde toprak orman yolu üzerinde meydana gelen bir kaza sonucu üç kişi yaralandı. Ayetullah TAN (E-34) yönetimindeki traktör, Ağıllar istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli bir viraja geldi. Ancak, viraja yaklaşırken direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör, yolun solundan çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu traktör sürücüsü Ayetullah TAN ile traktörde yolcu olarak bulunan Salih KAYA (E-22) ve Nurullah EROL (E-23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan yardım ekipleri tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

29/01/2024 16:48
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TAGS: Traktör, dere yatağı
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