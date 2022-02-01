Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Arkasındayım

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl rol aldığı Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle dikkat çekti.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüyle trans birey olduğunu açıkladı.

Yılmaz, ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" dedi.

"ARKASINDAYIM"

Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz da konuyla ilgili oğlunun arkasında olduğunu belirterek, "Bu bizim aile meselemiz, kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın" dedi.

Bu habere tepkiniz:



01/02/2022 16:49