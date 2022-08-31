Transfer dönemi kapanış tarihleri

Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını takviye yapıp güçlendirmek için son çalışmalarını yapıyor.

Futbolseverler tarafından başlaması dört gözle beklenen ve merakla takip edilen transfer döneminde son düzlüğe girildi.

Peki Avrupa liglerinden transfer sezon ne zaman bitiyor? Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak bilinen La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi 1 Eylül Perşembe günü bitiyor.

Transferin kapalı olduğu ülkeler kadrolarına yeni oyuncu katamıyor ancak transfer döneminin bitmediği ülkelere futbolcu satabiliyorlar.

Bazı önemli liglerde ''Yaz Transfer Dönemi'' bitiş tarihleri:

Türkiye - 8 Eylül Perşembe

Portekiz - 1 Eylül Perşembe

Hollanda - 31 Ağustos (Bugün)

Rusya - 8 Eylül Perşembe

Sırbistan - 15 Eylül Perşembe

Yunanistan - 15 Eylül Perşembe

Hırvastistan - 31 Ağustos (Bugün)

Çin - 31 Ağustos (Bugün)

Belçika - 6 Eylül Salı

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31/08/2022 15:52