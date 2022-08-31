Transfer dönemi kapanış tarihleri
Taraftarların heyecanla takip ettiği transfer döneminde sona geliniyor. Peki liglerde transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte ülke ülke transfer bitiş tarihleri...
31/08/2022
Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını takviye yapıp güçlendirmek için son çalışmalarını yapıyor.
Futbolseverler tarafından başlaması dört gözle beklenen ve merakla takip edilen transfer döneminde son düzlüğe girildi.
Peki Avrupa liglerinden transfer sezon ne zaman bitiyor? Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak bilinen La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi 1 Eylül Perşembe günü bitiyor.
Transferin kapalı olduğu ülkeler kadrolarına yeni oyuncu katamıyor ancak transfer döneminin bitmediği ülkelere futbolcu satabiliyorlar.
Bazı önemli liglerde ''Yaz Transfer Dönemi'' bitiş tarihleri:
Türkiye - 8 Eylül Perşembe
Portekiz - 1 Eylül Perşembe
Hollanda - 31 Ağustos (Bugün)
Rusya - 8 Eylül Perşembe
Sırbistan - 15 Eylül Perşembe
Yunanistan - 15 Eylül Perşembe
Hırvastistan - 31 Ağustos (Bugün)
Çin - 31 Ağustos (Bugün)
Belçika - 6 Eylül Salı