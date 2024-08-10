Transfer Döneminde Sular Durgun 41 Günde 41 Transfer

Futbolda 1 Temmuz tarihinde başlayan transfer dönemi yüksek bedeller nedeniyle durgun geçiyor. 41 günlük transfer sürecinde Futbol Federasyonu’nda 41 transfer işlemi yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Süper Lig kulüpleri açısından yoğun geçen bu dönem futbolcu sözleşmelerinin olmaması, belirli kulüplerin yüksek bedellerle yaptığı transferler sonrası istenen fahiş bonservis bedelleri ve futbolcuların talepleri karşısında transfer döneminde hareketlilik yaşanmadı. Futbolcu sözleşmelerindeki düzenlemelerle sistemi kayıt altına alma konusunda adım atılması beklenirken bu konuda Kulüpler Birliği ile Futbolcular Derneği'nin geçmişte yapılan görüşmeleri askıya alındı. Bu konuda herhangi bir girişim de yapılmadı.

Bonservisli transfer dönemi 12 Ağustos Pazartesi günü sona ererken kiralık transfer dönemi 9 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Yabancı transferler ise 18 Eylül'de sona erecek.

Süper Kupa karşılaşması ile ilk resmi müsabaka Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy arasında 13 Eylül'de oynanacak. Süper Lig ile Birinci Lig heyecanı da 19 Eylül'de başlayacak.

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