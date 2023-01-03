Transfer Haberi | Rekorla gelmişti, Liverpool'un radarında

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da ara transfer döneminin çalışmaları devam ederken gelecek yılın da planlaması yapılıyor.



Kadrosunu Cody Gakpo ile güçlendiren Liverpool, sezon sonunda Wolverhampton'tan Matheus Nunes'i kadrosuna katabilir.



Telegraph'ta yer alan haberde, Liverpool'un Wolverhampton'la görüşmelere başladığı ve bonservis konusunda anlaşmaya çalıştığı belirtildi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Nunes'i kadrosuna katmak isteyen Liverpool, oyuncuyla anlaşma sağlamasına rağmen Brezilyalı oyuncuya imza attıramıştı.



Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Wolverhampton, Matheus Nunes'i 38 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmış ve kulüp transfer rekorunu kırmıştı. Haberde, Liverpool'un 24 yaşındaki oyuncu için 44 milyon sterlin ödemeye hazır olduğı belirtilirken görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.



Wolverhampton formasıyla bu sezon 16 maçta süre alan Matheus Nunes, 1 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu, kasım ayında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 maçta forma giyememişti.

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03/01/2023 10:49