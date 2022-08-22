TRANSFER | Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş için imzaya geliyor

Beşiktaş, 7. transferini resmiyete kavuşturuyor. Demir Grup Sivaspor’un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.

- Kerem Atakan Kesgin'in sözleşme detayları



21 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Siyah beyazlılar, Kerem için Demir Grup Sivasspor’a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’ta yıllık 5 milyon TL ücret alacak.



Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe’ye transfer oldu.



2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.



21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.

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22/08/2022 15:01