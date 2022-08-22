TRANSFER | Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş için imzaya geliyor
Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor’dan kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, sağlık kontrolünden geçecek. 21 yaşındaki oyuncu, daha sonra siyah beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
22/08/2022
Beşiktaş, 7. transferini resmiyete kavuşturuyor. Demir Grup Sivaspor’un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.
- Kerem Atakan Kesgin'in sözleşme detayları
21 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah beyazlılar, Kerem için Demir Grup Sivasspor’a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’ta yıllık 5 milyon TL ücret alacak.
Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe’ye transfer oldu.
2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.
21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi.