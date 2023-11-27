Transfer listesindeki ilk isim: Victor Osimhen rekoru kırabilir

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve inişli çıkışlı bir performans sergileyen

Chelsea'de yeni sezonda öncelikli Transfer hedefi forvet bölgesi.



Telegraph'ta yer alan haberde, Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun Victor Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ve Nijeryalı golcünün de Londra ekibine transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.



Haberde Napoli'nin Victor Osimhen için en az 100 milyon sterlin talep edeceği ifade edilirken Premier Lig transfer rekorunun kırılabileceği kaydedildi.



Chelsea, Enzo Fernandez transferi için 106.8 milyon sterlin ödeyerek rekoru kırmıştı.



Pochettino'nun ekibi, yaz transfer döneminde Villareal'den forvet bölgesini Nicolas Jackson'la güçlendirmişti.