Transfer piyasasını alt üst edebilecek FIFA kuralı

FIFA'nın hayata geçirmek istediği transfer kuralı düzenlemesi futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açabilir.



1 Temmuz 2022'den itibaren uygulanması önerilen yeni kural aracıların, avukatların, aile üyelerinin veya diğer menajerlerin transferlerden milyonlarca euro kazanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Hali hazırda transferlerde FIFA'nın anlaşmanın değerinin yüzde 3'ünü geçmemelerini önermesine rağmen, transferlerde menajerlerin aldığı komisyonlara karşı bir yasa yok.



Geçen sezonki rakamlar, menajerler tarafından 450 milyon Euro kazanıldığını gösteriyor.

- FIFA transferde ne planlıyor?



FIFA, komisyon miktarlarında toplam tutarı açıklarken, İngiltere Federasyonu her bir menajerin ne kadar kazandığını paylaşıyor.



2015 yılında FIFA, menajerler grubuyla ilişkisini sonlandırdığından beri federasyonlar kendi kararlarını ve önlemlerini oluşturmakla yükümlü oldu. Bu kontrolü yeniden kazanmak isteyen FIFA, tüm komisyon ödemelerini yönetecek olan "Clearing House" adlı yeni bir organizasyon üzerinde çalışıyor.



Yeni oluşumla birlikte transfer komisyonlarında toplam ücretin yüzde 6'sını geçmemesini sağlamak için kulüpler artık doğrudan menajerlere ödeme yapmayacak. Bu kural, kulüplerin komisyonları FIFA'ya ödemesini sağlayacak ve daha sonra para aracı menajerlere tahsis edilecek.

FIFA, ayrıca "Clearing House" ile birlikte sözleşmeler üzerinde daha fazla kontrol hedefliyor.



Plananlan düzenlemeyle örneğin ünlü menajer Mino Raiola, Erling Haaland gibi bir oyuncunun transferinden 20 milyon Euro kazanabilirken şimdi 6 milyon Euro kazanabilecek.

Bu bağlamda yaz transfer dönemine yetişmesi planlanan uygulama öncesi menajerler, Ocak ayında futbolcularına yeni bir adres bulmak için hevesli davranabilir.

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15/12/2021 21:04