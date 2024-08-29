Transferde dev Javi Galan kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde sol bek arayan iki takımın Atletico Madrid'in takımdan ayrılması beklenen İspanyol yıldızı Javi Galan'a talip olduğu ne sürüldü.

Haberin detaylarında iki takımın oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Madrid ekibinin Arjantinli teknik diretörü Simeone'nin takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun ya yeniden kiralanması, ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.