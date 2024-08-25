Transferde Joshua King sürprizi: “Çok faydalı olur”

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joshua King için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. King'in maaşında fedakarlığa gitmesi durumunda transferin önünün açılacağı vurgulandı. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'de 2 yıllık serüvenini noktalayan Joshua King yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesini tamamlamasının ardından yaklaşık 2 aydır herhangi bir takımla anlaşamayan Joshua King için sürpriz bir transfer iddiası geçildi. FLW'de yer alan habere göre Championship ekiplerinden Luton Town, Joshua King'i transfer etmek istiyor. Luton'u yakından takip eden yorumcu Finley Cannon, 32 yaşındaki futbolcunun takım için çok faydalı bir transfer olacağının altını çizdi. Andros Townsend, Cauley Woodrow ve Joe Taylor'ın takımdan ayrılma ihtimaline değinen Cannon, Joshua King'in deneyimiyle Championship'te fark yaratabileceğini söyledi. Öte yandan Joshua King transferinin gerçekleşmesi için oyuncunun maaşında büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği vurgulandı. Luton Town'da bu sezon en yüksek maaş alan futbolcunun haftada 30 bin sterlin kazanan Marvelous Nakamba olduğu hatırlatıldı. Joshua King'in maaş sebebiyle Türkiye'de kalmayı ya da Orta Doğu'ya transfer olmayı tercih edebileceği de aktarıldı. Fenerbahçe ile 54 maça çıkıp 2370 dakika süre alan Joshua King 12 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.