Transferi açıkladılar!

Galatasaray'da üst üste yapılan 7 transferin ardından gözler tamamen Falcao'ya çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar kaleden, stopere, sağ bekten, orta sahaya, kanatlardan, ön liberoya kadar önemli transferlerini noktaladı.

Birçok mevkisi için takımına oyuncu katan Aslan, forvet transferine yoğunlaştı.Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in bugün oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulamasının ardından İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sarı kırmızılılar'ın Kolombiyalı futbolcuyla her konuda anlaştığını duyurdu.

Corriere dello Sport ve Sportitalia'dan Alfredo Pedulla, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Falcao ve Galatasaray, üç yıllık anlaşma sağladı. Transferle ilgili son detaylar konuşuluyor." ifadelerini kullandı.