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Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu

Şarkıcı Gülşen, transparan kostümüyle dikkat çekti.

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14/08/2019

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Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu

Pop müziğinin başarılı ismi Gülşen, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı.

Şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü popçunun, cesur kıyafet seçimi de çok konuşuldu.

Bikini üzerine transparan bir kıyafet tercih eden Gülşen, danslarıyla geceye damga vurdu.

Başarılı şarkıcı, kulis videolarını sosyal medya hesabından 'Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli! Esne esne...' notuyla paylaştı.

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TAGS: gülşen, transparan, haber
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