ads

Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...

ads ads ads ads ads
16/01/2022

ads
ads
ads
Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...

Pop müziğin ünlü ismi Gülşen önceki akşam Sarıyer'de bir mekânda sahne aldı. Gülşen transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

Son günlerde sahne kostümleriyle konuşulan Gülşen, yine çok iddialı bir seçim yaptı. Ünlü şarkıcının tarzı çok konuşuldu.

Dün akşam Sarıyer'de sevenleriyle buluşan Gülşen şarkı ve dans şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Sahneye New Arrivals imzalı transparan bir elbiseyle çıkan Gülşen, kıyafet konusundaki iddiasını sürdürdü. Gece boyunca hit olmuş şarkılarını seslendiren sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

 

16/01/2022 13:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.