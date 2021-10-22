Trap-Skeet İskele Kupası

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Plak atışları Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupa müsabakaları 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde eşzamanlı olarak farklı poligonlarda düzenleniyor. Skeet, Lefke’de yer alan Lefke Poligonunda ve Trap ise Gazimağusa-Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleşecek. Müsabakalar her iki günde sabah saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecek. Katılım gösterecek Kulüpler; Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, Lefke, Maraş, Cihangir, Türkmenköy, Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri ve Ferdi Atıcı Sporcular. İki gün sürecek müsabaka atışlarında atıcı sporcuların 125 atışta elde edecekleri puanlar, yıl içindeki son 3 müsabaka puanı ile birleştirilerek 2021 yılı Olimpik Trap ve Olimpik Skeet braşlarındaki en başarılı atıcılar belirlenecek. Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde düzenlenecek.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2021 10:05