Trap-Skeet İskele Kupası Tamamlandı

KKTC. Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan plak atışları Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupa müsabakaları 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde eşzamanlı olarak farklı iki poligonda gerçekleşti.

Skeet, Lefke’de yer alan Lefke Poligonunda ve Trap ise Gazimağusa-Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenlenmiştir. Tüm katılımcı atıcı sporcuların başarılı atışlar yaptığı müsabakalarda Skeet branşında üstün performans gösteren Milli Sporcu Salih Oday yine kendisine ait 122 puanlı KKTC REKORUNU egale etme başarısını göstererek ülkemiz atıcılık sporunun gurur kaynağı olmuştur.

Veteran Erkekler kategorisinde ise usta atıcı Taner Özberkan yine kendisine ait 106 puanlı KKTC REKORUNU 107 puanla yeniledi. Katılım gösteren Kulüpler; Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, Lefke, Maraş, Cihangir, Türkmenköy, Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri ve Ferdi Atıcı Sporcular. İskele Kupasının tamamlanması ile Trap-Skeet atıcı sporcularının 2021 yılı içindeki son en iyi 3 müsabaka puanı birleştirilerek 2021 yılı Olimpik Trap ve Olimpik Skeet braşlarındaki en başarılı atıcılar belirlenecek. Müsabakalar, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.

TRAP İSKELE KUPASI SONUÇLAR 23-24 Ekim 2021

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 108 Puan – 44 Final

2-Halil PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 106 Puan – 41 Final

3-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 107 Puan – 29 Final

4-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 112 Puan – 25 Final

5-Osman BENLİ (Gönyeli A. A. Kulübü) 111 Puan – 20 Final

6-Hasan TEKBIYIK (Gazimağusa A.A. Birliği) 104 – 15 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 106 Puan

2-Hasan TEKBIYIK (Gazimağusa A. A. Birliği) 104 Puan

3-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 103 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 103 Puan

2-Özkan UZUNSAF (Cihangir A.A. Birliği) 101 Puan

3-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 89 Puan

4-Erkal AKTAŞLI (Cihangir A.A. Birliği) 56 Puan

TAKIM

1- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 324 Puan

Ahmet ARKOÇ / Ahmet PARALİK / Ozan CİNER

2- GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 310 Puan

Osman BENLİ / Tunç CANKUT / Osman SERTSOY

3- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 304 Puan

Mehmet MAVİDENİZ / Şevki KUNNA / Mehmet ZORBA

SKEET İSKELE KUPASI SONUÇLAR 23-24 Ekim 2021

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Ali SOMUNCU (Bellapais A. A. Derneği) 118 Puan – 56 Final

2-Kemal MADENCİOĞLU (Bellapais A. A. Derneği) 121 Puan – 54 Final

3-Salih ODAY (Ferdi) 122 REKOR EGALE – 43 Final

4-Fuat DEMİRKAN (Lefke A.A. Birliği) 117 Puan – 33 Final

5-Özden TUNÇKOL (Lefke A.A. Birliği) 118 Puan – 25 Final

6-Mehmet SABANCI (Boğaztepe A. A. Birliği) 117 Puan – 15 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Fuat DEMİRKAN (Lefke A.A. Birliği) 117 Puan

2-Hasan UNUZ (Gönyeli A.A.Kulübü) 113 Puan

3-Hüseyin ŞENER (Lefke A. A. Birliği) 112 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-İbrahim AKGÜRCÜ (Lefke A. A. Birliği) 110 Puan

2-Cahit SEVEN (Gazimağusa A. A. Birliği) 104 Puan

3-Halil TÜRAY (Doğancı A. A. Birliği) 90 Puan

4-Şener ÖZGÜN (Doğancı A.A. Birliği) 83 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Taner ÖZBERKAN (Girne A. A. Kulübü) 107 Puan REKOR

2-Mehmet MULLAAZİZ (Doğancı A.A. Birliği) 88 Puan

3-Hakkı SOMUNCU (Gönyeli A.A.Birliği) 80 Puan

4-Yaşar ÇİFTGÜL (Doğancı A. A. Birliği) 80 Puan

KADINLAR

1-Neşe GÜRSES (Ferdi) 100 Puan

2-Dilber BAŞAVCI (Doğancı A. A. Birliği) 75 Puan

3-Meral METAY (Girne A. A. Kulübü) 58 Puan

TAKIM

1- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 353 PUAN

Kemal MADENCİOĞLU / Salahi ZAİMOĞLU / Ali SOMUNCU

2- LEFKE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 340 PUAN

Hüseyin ŞENER / Özden TUNÇKOL / Yaşar AKMEN

3- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 335 PUAN

Mehmet SABANCI / Hasan KUTLU / Hazar YAHAT

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26/10/2021 09:25