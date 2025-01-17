Yazar ve Ressam Heidi Trautmann’ın "Doğa ve Ben Kıbrıs’ın Sanatçıları ve Yaratıcı İnsanları Konuşuyor" isimli kitabının tanıtımı ve imza günü 21 Ocak Salı günü düzenlenecek.

Kültür Dairesi koordinasyonu ve Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde basılan kitabın tanıtım saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, kitapla ilgili bir de sergi açılacak ve doğanın kendileri için ne ifade ettiğini kitapta fotoğraf, karikatür, seramik, resim, heykel, şiir ve öyküleriyle anlatan 52 sanatçıdan 43'ünün eserleri sergilenecek.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun sunuş yazılarıyla okuyuculara sunulan kitabın tanıtım ve sergi açılışında Karikatürist Müzisyen ve Betseci Mustafa Tozakı müzik dinletisi sunacak.

Sergi, 25 Ocak Cumartesi gününe kadar Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-15.15; Perşembe günü 08.00-17.00; 25 Ocak Cumartesi günü de 10.00-13.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.