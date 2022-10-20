Travmatik anıların uyku esnasında silinmesi mümkün olabilir

Herkes yaşadığı travmatik olayları unutmak ve hayatında yeni bir sayfa açmak ister. Ancak hafızalarımıza kazanan travmaları unutmak ve etkilerinden kurtulmak hiç de kolay değil. Yapılan yeni bir araştırmaya göre uyku esnasında dinlenilen bazı sesler anıların silinmesine yardımcı oluyor.

İngiliz haber sitesi Metro’da yayınlanan araştırmaya göre travmatik anıları unutmak için uyku esnasında bazı seslere maruz kalmak yeterli.

Geçmişte yapılan araştırmalar, uyku esnasında dinletilen seslerin, bazı anıların gün yüzüne çıkmasını tetikleyebileceğini ortaya koymuştu. Ancak son yapılan çalışmalar, aynı tekniğin anıları unutmakta da kullanılabileceğini gösteriyor.

ANILARI HEM HATIRLAYABİLİR HEM DE UNUTABİLİRSİNİZ

York Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde çalışan Dr. Bardur Joensen, “Şu an oldukça deneysel bir çalışma olsa da uyku esnasında dinletilen seslerin, bazı anıların ortaya çıkmasını sağlayabilieceği gibi onları unutturabileceği gözlemlendi” ifadelerini kullandı. Henüz çalışmaların çok başında olduğunu belirten Joensen, bu keşif sayesinde anıları hem hatırlamanın hem de unutmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

'KELİME DİNLETME' DENEYİ

29 kişinin katıldığı çalışmada bireylerden günlük objeleri, mekan isimlerini veya ünlü isimlerini ikili gruplar halinde tekrarlamasını istedi. Bu iki sözü uyku esnasında dinleyen kişilerin uyandıklarında bu sözlere dair anılarının güçlendiğine dair kanıtlara ulaşıldı.

İkinci bir çalışmada ise yalnızca bir kelime, kişilere uyku esnasında dinletildi. Bu sefer, dinletilen kelime hafızada daha fazla yer ederken dinletilmeyen kelimenin hafızadaki varlığının azaldığı belirtildi.

York Üniversitesi’nde Dr. Aidan, uykunun hafızalar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu savunuyor. Doktora göre uykudan uyandığımızda anılarımızı daha iyi bir şekilde hatırlıyoruz.

Uykunun anılar üzerinde ne tür bir rol oynadığına dair kesin bir kanıt bulunamasa da uyku esnasında bazı anıların güçlendiği bazılarının ise giderek yok olduğu biliniyor.

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20/10/2022 11:57