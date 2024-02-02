Tremeşeli Holding Dumlupınar Dönemi Başladı

Dumlupınar Kulübü yeni sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir döneme imza attı.

Beş yıl süren Yonpaş sponsorluk döneminin sona ermesinin ardından Tremeşeli Holding ile isim sponsorluğu konusundaki anlaşma bugün düzenlenen törenle imzalandı.

Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram, Yonpaş ve Derinel ailesine teşekkür ederek, uzun vadeli bir işbirliği için ilk adımı bugün attıklarını, antrenman sahaları yanına arazi tahsisi sonuçlanınca tesisleşme atağına hız vereceklerini, yeni vizyonla yol alacaklarını belirterek, tüm branşlara bu katkıların yayılacağını, bu anlaşmanın güçlerine güç kattığını söyledi.

Tremeşeli Holding Direktörü Mustafa Emirkan da yurt içi ve yurt dışında birçok alanda yatırımları olduğunu, ambargolar altındaki ülkemiz kulüplerinin desteğe ihtiyacı bulunduğunu, gençliğin yanında olduklarını vurgulayarak hem tesisleşme hem de gelir getirici yatırımlarla Tremeşeli Holding Dumlupınar'ın yükselişini devam ettirmek istediklerini açıkladı.

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