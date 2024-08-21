Tremeşeli Holding Dumlupınar Kayseri kampında hazırlanıyor
21/08/2024
Tremeşeli Holding Dumlupınar yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Erciyes'te sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon istikrarlı performansı ile ligi üçüncü sırada tamamlayan sarı kırmızılılar teknik direktör Evren Bahtıkara ve ekibinin programı çerçevesinde Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depoluyor.
Dumlupınar bugün Türkiye 2.Lig temsilcisi Karaman Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını Mehmet Altın'ın golüyle 1-0 kazandı.
Kafile 23 Ağustos Cuma günü ülkemize dönecek.21/08/2024 23:26