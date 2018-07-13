Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili raporunu hazırladı. Şiddetli yağmura dikkat çekilen raporda, rayların kopmadığı için merkeze uyarı gitmediği belirtildi. Ayrıca ülke genelindeki menfezler dahil tüm demiryolu alt yapısı yeniden gözden geçirilecek.

Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili ilk rapor hazır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kazayla ilgili çarpıcı tespitlere yer verdi.



Buna göre, kaza öncesinde saat 14.25 ile 14.54 arasında metrekareye 27 kilogram yağmur yağdı. Sel, menfez ile ray arasındaki toprak ve çakılı götürdü. Rayların altı tamamen boşaldı ancak rayların yerleştirildiği yapı malzemesi olan traverslerde herhangi bir sorun yaşanmadı. Raylar kopmadığı için de demiryolu alt yapısını saran sinyal sistemi uyarı vermedi



Raporda, "Bölgede 150 yıldır böyle bir taşkın yaşanmadı için bölge, 'riskli alan' kapsamında değildi" ifadesine yer verildi. Devlet Demiryolları, kaza sonrası Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ile temasa geçti. Köklü şekilde değişen yağış rejimine ilişkin kısa ve orta vadede su debileri ve tahminleri istendi. Alınan veriler ışığında ülke genelindeki menfezler dahil tüm demiryolu alt yapısı rutin bakımlar dışında masaya yatırılacak. Gerekli görülen bölgelerde alt yapı daha da güçlendirilecek.