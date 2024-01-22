Trenden atılan kedi skandalı Rusya'yı karıştırdı

Rusya, bir kondüktör tarafından trenden atıldıktan sonra ölen kedi Twix'i konuşuyor.

11 Ocak'ta kedinin sahibiyle birlikte Yekaterinburg'dan St. Petersburg'a giden trende yolculuk ettiği ve seyahatin bir noktasında tutulduğu kafesten çıkmayı başardığı belirtildi.

İddiaya göre, Twix'in vagonlarda dolaştığını fark eden bir kondüktör, trenin durduğu Kirov istasyonunda kediyi dışarı attı.

Twix'in trenden karın içine atılma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Rus basınında yer alan haberlerin bazılarında, kedinin sahibinin tren Kirov'dan ayrılır ayrılmaz görevlilere haber verdiği, diğerlerindeyse kedinin yokluğunun 10 saat sonra fark edildiği öne sürüldü.

Rusya'da skandal olarak adlandırılan olay ülke çapında geniş yankı yaratırken, gönüllüler ve hayvan hakkı savunucularından oluşan 300 kişilik bir grup Kirov'da Twix'i aramaya başladı.

Arama çalışmaları cumartesi günü kedinin cansız bedenine ulaşılmasıyla son buldu.

Twix'in dalak ve akciğerinde ısırık izleri bulunduğu ve çok düşük sıcaklıklar nedeniyle donduğu ifade edildi.

Sosyal medyada çok konuşulan olayın ardından, kediyi trenden atan kondüktör hakkında soruşturma yürütülmesi talebiyle bir imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya bir günde 64 binden fazla kişi katıldı. 200 binden fazla kişi de kondüktörün işten atılması için imza verdi.

Rus demiryolu şirketi RZhD olayın ardından özür açıklaması yayımlarken, trenlerde bulunan hayvanlara ilişkin düzenlemelerin değiştirileceği belirtildi.



Independent Türkçe