Trendyol Süper Lig ekibi için flaş açıklama: ''Yılmaz Vural ile anlaştık''

Atakaş Hatayspor Kulübünde başkanlığa aday olan eski başkanlardan Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Antalyalı iş insanı Mehmet Ali Gürboğa, seçilmeleri durumunda teknik direktörlük için Yılmaz Vural'la anlaştıklarını söyledi.

Gürboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatayspor'un 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongresi öncesinde başkan adaylığını açıklayan iş insanı Mehmet Şaşmaz'ın yönetim kurulu listesinde yer aldığını ifade etti.

Genel kurula kısa bir süre kaldığını ve büyük ihtimalle tek liste ile seçime gidileceğini belirten Gürboğa, "Birinci hedefimiz Hatayspor'u ligde tutmak. İkincisi de Hataylı taraftarlarımıza, halkımıza tekrar futbol heyecanını getirip yaşanan acıları unutturmak istiyoruz." dedi.

Teknik direktörlük için Portekiz, Almanya ve Türkiye'de çeşitli görüşmeler yaptıklarını anlatan Gürboğa, "Türkiye'nin deneyimli, karizmatik ve başarılı teknik direktörü Yılmaz Vural ile anlaştık. 10 Ocak'ta kongrede göreve seçildiğimiz zaman hemen Yılmaz hocam ile çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Gürboğa, Hatayspor'un transfer yasağını dün itibarıyla kaldırdıklarını ve en az 6-7 transfer yapacaklarını kaydetti.

Göreve gelmeleri halinde yönetim kurulunda altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışacağını dile getiren Gürboğa, "Hataylı ve Hatay çevresindeki gençlerimize sahip çıkıp, onların önümüzdeki yıllarda Hatayspor'da süre almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.