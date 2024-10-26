Trendyol Süper Lig | Göztepe 2-1 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk oldu.

Ev sahibi takımda Dennis, Banza'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. Göztepe, 58. dakikada Isaac Solet ile öne geçti. Trabzonspor, 62. dakikada Banza'nın penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın duraklama anında Tijanic, Göztepe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Göztepe puanını 15 yaptı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Ayrıca Trabzonspor'un yenilmezlik serisi sona erdi.