Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
27/11/2024
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 14. haftası 29 Kasım Cuma günü başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında Hatayspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep FK maçları oynanacak.
Süper Lig'de lider Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk ederken Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.
Kasımpaşa 14. haftayı bay geçecek.
HAKEMLER AÇIKLANDI
Süper Lig'in 14. haftasında maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
29 Kasım Cuma
20.00: Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13.30: Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00: Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00: Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00: Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
16.00: Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın
19.00: Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20.00: Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00: Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam