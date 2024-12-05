Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
YAYIN TARİHİ:
05/12/2024
Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
7 Aralık Cumartesi:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
8 Aralık Pazar:
13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
YAYIN TARİHİ: