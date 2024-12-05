Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)