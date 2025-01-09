Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu…
YAYIN TARİHİ:
09/01/2025
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
- 11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
- 12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
- 13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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