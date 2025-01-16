Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

Trendyol 1. Lig

Haftanın açılış müsabakasında Şanlıurfaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (Şanlıurfa 11 Nisan)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)

19 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryapor (Aktepe)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)