Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın hakemleri, MHK'nin yeni hakem atama uygulaması "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile seçildi.
YAYIN TARİHİ:
16/01/2025
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın hakemleri, MHK'nin yeni hakem atama uygulaması "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
17 Ocak Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük
YAYIN TARİHİ: