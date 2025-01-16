Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın hakemleri, MHK'nin yeni hakem atama uygulaması "Veri Tabanlı Atama Sistemi" ile seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

17 Ocak Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük