Trendyol Süper Lig’de 24. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Yeni Adana Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanacak mücadeleyle hafta perdesi açılacak.

Hafta sonu birbirinden önemli maçlara sahne olacak Süper Lig’de, Cumartesi günü Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Haftanın kapanış mücadelesi ise Pazartesi akşamı Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak.

İşte 24. hafta programı:

15 Şubat Cumartesi

