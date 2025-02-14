Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
YAYIN TARİHİ:
14/02/2025
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: Kadir Sağlam
Yarın:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK:Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: Yasin Kol
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük
YAYIN TARİHİ: