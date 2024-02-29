Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

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29/02/2024

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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

Haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

29/02/2024 08:56
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TAGS: Trendyol, Süper Lig,
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