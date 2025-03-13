Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Heyecanı Başlıyor!

Trendyol Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor! Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

28. Hafta Maç Programı

15 Mart Cumartesi

13.30 | Gaziantep FK Bellona Kayserispor (Gaziantep Stadyumu)

16.00 | Kasımpaşa Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.30 | RAMS Başakşehir Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

20.30 | TÜMOSAN Konyaspor Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

16 Mart Pazar

13.30 | Çaykur Rizespor Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi Stadyumu)

16.00 | Atakaş Hatayspor Net Global Sivasspor (Mersin Stadyumu)

16.00 | Göztepe ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel Stadyumu)

20.30 | Fenerbahçe Reeder Samsunspor (Ülker Stadyumu)

Futbolseverleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor! Büyük mücadelelere sahne olacak bu hafta, şampiyonluk yarışından düşme hattına kadar birçok kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.