Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Heyecanı Başlıyor!

Trendyol Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor! Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

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13/03/2025

Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Heyecanı Başlıyor!

Trendyol Süper Lig’de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor! Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

28. Hafta Maç Programı

 15 Mart Cumartesi
13.30 | Gaziantep FK  Bellona Kayserispor (Gaziantep Stadyumu)
 16.00 | Kasımpaşa  Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
20.30 | RAMS Başakşehir  Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
 20.30 | TÜMOSAN Konyaspor  Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

16 Mart Pazar
13.30 | Çaykur Rizespor  Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi Stadyumu)
16.00 | Atakaş Hatayspor  Net Global Sivasspor (Mersin Stadyumu)
16.00 | Göztepe  ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel Stadyumu)
20.30 | Fenerbahçe  Reeder Samsunspor (Ülker Stadyumu)

Futbolseverleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor! Büyük mücadelelere sahne olacak bu hafta, şampiyonluk yarışından düşme hattına kadar birçok kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

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TAGS: Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Heyecanı Başlıyor!
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