Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 28. haftanın program şöyle:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)