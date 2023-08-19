Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
19/08/2023
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ve 4. haftanın programı şu şekilde:
- 3. Hafta:
25 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
27 Ağustos Pazar:
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)
21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
28 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
- 4. Hafta
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)