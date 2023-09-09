Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı açıkladı.

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09/09/2023

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Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa kupalarındaki play-off turları nedeniyle federasyon tarafından ertelenen karşılaşmaların programı şöyle:

26 Eylül Salı:

20.30 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 Eylül Çarşamba:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

28 Eylül Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

09/09/2023 13:28
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TAGS: spor, futbol
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