Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
03/10/2024
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
6 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.
Trendyol 1. Lig:
Yarın:
20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)
6 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)03/10/2024 10:37