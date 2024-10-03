Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

Trendyol 1. Lig:

Yarın:

20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)