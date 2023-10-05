Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.
05/10/2023
Haftanın açılış gününde Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü, Yukatel Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadı'nda Trabzonspor'u saat 20.00'de konuk edecek.
Süper Lig'de 8. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stadı belli değil)
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş)
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)