Trendyol Süper Lig'de görünüm

Ligde haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Günün diğer müsabakasında ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisine devam etti.

Ligin 8. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-3

MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: 3-0

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: 0-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-0

Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

- Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.FENERBAHÇE 8 8 0 0 20 3 17 24 2.GALATASARAY 8 7 1 0 16 4 12 22 3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 8 5 2 1 19 9 10 17 4.BEŞİKTAŞ 8 5 1 2 12 9 3 16 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 3 5 0 14 7 7 14 6.ÇAYKUR RİZESPOR 8 4 2 2 9 11 -2 14 7.TRABZONSPOR 8 4 0 4 15 11 4 12 8.KASIMPAŞA 8 3 3 2 13 16 -3 12 9.EMS YAPI SİVASSPOR 8 2 4 2 10 11 -1 10 10.MONDİHOME KAYSERİSPOR 8 2 4 2 7 8 -1 10 11.CORENDON ALANYASPOR 8 2 4 2 8 10 -2 10 12.MKE ANKARAGÜCÜ 8 2 3 3 12 10 2 9 13.BITEXEN ANTALYASPOR 8 2 3 3 9 10 -1 9 14.TÜMOSAN KONYASPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9 15.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 8 2 1 5 5 11 -6 7 16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 8 1 3 4 7 9 -2 6 17.GAZİANTEP FK 8 2 0 6 6 15 -9 6 18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 8 0 4 4 8 17 -9 4 19.İSTANBULSPOR 7 0 2 5 3 11 -8 2 20.YILPORT SAMSUNSPOR 7 0 1 6 5 14 -9 1

- 9. Haftanın programı

Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)