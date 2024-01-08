Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi. Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi.
08/01/2024
Süper Lig'de bugün oynanan müsabakalarda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1, Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0, EMS Yapı Sivasspor da deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Ligde puanını 47'e çıkartan Fenerbahçe haftayı averajla lider tamamlarken, aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2
Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0
RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1
Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3
İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|18
|15
|2
|1
|49
|15
|34
|47
|2.GALATASARAY
|18
|15
|2
|1
|35
|9
|26
|47
|3.TRABZONSPOR
|18
|10
|3
|5
|32
|20
|12
|33
|4.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|18
|8
|5
|5
|25
|23
|2
|29
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|18
|8
|5
|5
|24
|23
|1
|29
|6.BEŞİKTAŞ
|18
|9
|2
|7
|26
|26
|0
|29
|7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|18
|7
|7
|4
|31
|22
|9
|28
|8.KASIMPAŞA
|18
|7
|5
|6
|32
|34
|-2
|26
|9.BITEXEN ANTALYASPOR
|18
|6
|7
|5
|23
|19
|4
|25
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|18
|6
|6
|6
|23
|28
|-5
|24
|11.CORENDON ALANYASPOR
|18
|5
|6
|7
|18
|25
|-7
|21
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|4
|8
|6
|22
|23
|-1
|20
|13.RAMS BAŞAKŞEHİR
|18
|5
|5
|8
|19
|22
|-3
|20
|14.GAZİANTEP FK
|18
|6
|2
|10
|22
|29
|-7
|20
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|18
|4
|7
|7
|25
|26
|-1
|19
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|18
|4
|6
|8
|18
|25
|-7
|18
|17.YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|5
|3
|10
|20
|29
|-9
|18
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|18
|4
|5
|9
|18
|19
|-1
|17
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|18
|3
|6
|9
|20
|41
|-21
|15
|20.İSTANBULSPOR
|18
|2
|2
|14
|12
|36
|-24
|5
Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.
- 16. hafta programı
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak.
Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:
9 Ocak Salı:
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)