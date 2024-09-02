Trendyol Süper Lig'de görünüm

Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Günün 19.15'te başlayan maçlarında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Saat 21.45 seansında ise Beşiktaş, iç sahada Net Global Sivasspor'u 2-0, Samsunspor ise deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Tamamlanan ilk haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti.

Sonuçlar

Gaziantep FK'nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: 0-0

Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0

İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2

Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3

Puan durumu

Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 4 3 1 0 11 2 9 10 2.GALATASARAY 3 3 0 0 9 3 6 9 3.BEŞİKTAŞ 3 3 0 0 8 2 6 9 4.İKAS EYÜPSPOR 4 2 2 0 6 2 4 8 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 3 2 1 0 10 5 5 7 6.GÖZTEPE 4 1 3 0 5 3 2 6 7.SAMSUNSPOR 3 2 0 1 4 2 2 6 8.KASIMPAŞA 4 1 2 1 6 6 0 5 9.TÜMOSAN KONYASPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4 10.NET GLOBAL SİVASSPOR 4 1 1 2 2 4 -2 4 11.ANTALYASPOR 4 1 1 2 7 11 -4 4 12.ÇAYKUR RİZESPOR 4 1 1 2 3 8 -5 4 13.GAZİANTEP FK 2 1 0 1 1 1 0 3 14.SİPAY BODRUM FK 4 1 0 3 4 8 -4 3 15.TRABZONSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2 16.CORENDON ALANYASPOR 4 0 2 2 4 9 -5 2 17.BELLONA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 0 1 3 4 9 -5 1 19.ADANA DEMİRSPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1



5. hafta programı

Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.

Maçlar şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)