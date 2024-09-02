Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi.

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02/09/2024

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Trendyol Süper Lig'de görünüm

Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Günün 19.15'te başlayan maçlarında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Saat 21.45 seansında ise Beşiktaş, iç sahada Net Global Sivasspor'u 2-0, Samsunspor ise deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Tamamlanan ilk haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti.

Sonuçlar

Gaziantep FK'nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: 0-0

Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0

İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2

Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3

Puan durumu

Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR      O      G      B      M      A      Y      AV      P
1.FENERBAHÇE   4   3   1   0   11   2   9   10
2.GALATASARAY   3   3   0   0   9   3   6   9
3.BEŞİKTAŞ   3   3   0   0   8   2   6   9
4.İKAS EYÜPSPOR   4   2   2   0   6   2   4   8
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FK   3   2   1   0   10   5   5   7
6.GÖZTEPE   4   1   3   0   5   3   2   6
7.SAMSUNSPOR   3   2   0   1   4   2   2   6
8.KASIMPAŞA   4   1   2   1   6   6   0   5
9.TÜMOSAN KONYASPOR   4   1   1   2   5   7   -2   4
10.NET GLOBAL SİVASSPOR   4   1   1   2   2   4   -2   4
11.ANTALYASPOR   4   1   1   2   7   11   -4   4
12.ÇAYKUR RİZESPOR   4   1   1   2   3   8   -5   4
13.GAZİANTEP FK   2   1   0   1   1   1   0   3
14.SİPAY BODRUM FK   4   1   0   3   4   8   -4   3
15.TRABZONSPOR   2   0   2   0   0   0   0   2
16.CORENDON ALANYASPOR   4   0   2   2   4   9   -5   2
17.BELLONA KAYSERİSPOR   2   0   1   1   1   2   -1   1
18.ATAKAŞ HATAYSPOR   4   0   1   3   4   9   -5   1
19.ADANA DEMİRSPOR   4   0   1   3   4   10   -6   1


5. hafta programı

Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.

Maçlar şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

02/09/2024 12:32
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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