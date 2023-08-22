Trendyol Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe liderliğe yükseldi
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
22/08/2023
Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.
İstanbul'da oynanan diğer müsabakada ise MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 2-0
RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2
Beşiktaş-Pendikspor: 1-1
Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3
Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2
MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
3. hafta
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
25 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
27 Ağustos Pazar:
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)
21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
28 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)