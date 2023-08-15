Trendyol Süper Lig'de haftanın görünümü
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı.
15/08/2023
Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.
Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.
Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2
TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1
Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5
Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0
EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
2. hafta
18 Ağustos Cuma:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park)
19 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)
21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)
21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)