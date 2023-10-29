Trendyol Süper Lig'de yaprak dökümü
29/10/2023
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda teknik direktör ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. İşte ligde yaşanan tüm ayrılıklar...
11- Ömer Erdoğan - Corendon Alanyaspor
10- Aleksandar Stanojevic - TÜMOSAN Konyaporspor
9- Nenad Bjelica - Trabzonspor
8 - Osman Özköylü - Pendikspor
7- Şenol Güneş - Beşiktaş
6- Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü
5- Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
4- Fatih Tekke - İstanbulspor
3- Emre Belözoğlu - RAMS Başakşehir
2- Erdal Güneş - Gaziantep FK
1- Çağdaş Atan - Kayserispor