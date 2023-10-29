Trendyol Süper Lig'de yaprak dökümü

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29/10/2023

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Trendyol Süper Lig'de yaprak dökümü

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda teknik direktör ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. İşte ligde yaşanan tüm ayrılıklar...

11- Ömer Erdoğan - Corendon Alanyaspor

10- Aleksandar Stanojevic - TÜMOSAN Konyaporspor

9- Nenad Bjelica - Trabzonspor

8 - Osman Özköylü - Pendikspor

7- Şenol Güneş - Beşiktaş

6- Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü

5- Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

4- Fatih Tekke - İstanbulspor

3- Emre Belözoğlu - RAMS Başakşehir

2- Erdal Güneş - Gaziantep FK

1- Çağdaş Atan - Kayserispor

 

29/10/2023 10:35
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TAGS: Trendyol Süper Lig’de yaprak dökümü
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