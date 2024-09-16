Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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16/09/2024

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Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

- 17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın

- 18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

- 19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

16/09/2024 15:52
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TAGS: haber, kıbrıs,
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