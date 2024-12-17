Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında perde kapandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

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17/12/2024

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında perde kapandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Zirvenin takipçisi Fenerbahçe ise RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1

Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1

Galatasaray-Trabzonspor: 4-3

Puan durumu:

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

        O       G       B       M       A       Y       AV       P
1.GALATASARAY   15   13   2   0   42   18   24   41
2.FENERBAHÇE   15   11   2   2   39   14   25   35
3.REEDER SAMSUNSPOR   15   9   2   4   29   17   12   29
4.İKAS EYÜPSPOR   16   7   5   4   24   17   7   26
5.GÖZTEPE   15   7   4   4   28   21   7   25
6.BEŞİKTAŞ   15   7   4   4   24   17   7   25
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK   15   6   4   5   25   21   4   22
8.ONVO ANTALYASPOR   15   6   3   6   20   26   -6   21
9.TÜMOSAN KONYASPOR   16   5   5   6   18   23   -5   20
10.ÇAYKUR RİZESPOR   15   6   2   7   16   22   -6   20
11.KASIMPAŞA   15   4   7   4   20   21   -1   19
12.GAZİANTEP FK   15   5   3   7   20   24   -4   18
13.NET GLOBAL SİVASSPOR   16   5   3   8   20   27   -7   18
14.CORENDON ALANYASPOR   15   4   5   6   15   18   -3   17
15.TRABZONSPOR   15   3   7   5   23   22   1   16
16.BELLONA KAYSERİSPOR   15   3   6   6   15   27   -12   15
17.SİPAY BODRUM FK   15   4   2   9   12   21   -9   14
18.ATAKAŞ HATAYSPOR   15   1   6   8   13   24   -11   9
19.ADANA DEMİRSPOR   15   1   2   12   12   35   -23   5


17. hafta

Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor (Kalyon)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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TAGS: Trendyol Süper Lig
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