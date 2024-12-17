Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında perde kapandı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.
17/12/2024
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Zirvenin takipçisi Fenerbahçe ise RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1
Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: 2-0
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1
Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1
Galatasaray-Trabzonspor: 4-3
Puan durumu:
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|15
|13
|2
|0
|42
|18
|24
|41
|2.FENERBAHÇE
|15
|11
|2
|2
|39
|14
|25
|35
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|29
|4.İKAS EYÜPSPOR
|16
|7
|5
|4
|24
|17
|7
|26
|5.GÖZTEPE
|15
|7
|4
|4
|28
|21
|7
|25
|6.BEŞİKTAŞ
|15
|7
|4
|4
|24
|17
|7
|25
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|15
|6
|4
|5
|25
|21
|4
|22
|8.ONVO ANTALYASPOR
|15
|6
|3
|6
|20
|26
|-6
|21
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|16
|5
|5
|6
|18
|23
|-5
|20
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|6
|2
|7
|16
|22
|-6
|20
|11.KASIMPAŞA
|15
|4
|7
|4
|20
|21
|-1
|19
|12.GAZİANTEP FK
|15
|5
|3
|7
|20
|24
|-4
|18
|13.NET GLOBAL SİVASSPOR
|16
|5
|3
|8
|20
|27
|-7
|18
|14.CORENDON ALANYASPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|18
|-3
|17
|15.TRABZONSPOR
|15
|3
|7
|5
|23
|22
|1
|16
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|15
|3
|6
|6
|15
|27
|-12
|15
|17.SİPAY BODRUM FK
|15
|4
|2
|9
|12
|21
|-9
|14
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|1
|6
|8
|13
|24
|-11
|9
|19.ADANA DEMİRSPOR
|15
|1
|2
|12
|12
|35
|-23
|5
17. hafta
Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor (Kalyon)
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)