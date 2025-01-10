Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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10/01/2025
aa.comtr

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

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TAGS: spor, futbol
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