Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
YAYIN TARİHİ:
10/01/2025
aa.comtr
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
YAYIN TARİHİ: