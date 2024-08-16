Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı

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16/08/2024

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Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının oynanacağı stadın sonra ilan edileceği belirtildi.

Ligin 3 ve 4. hafta programı şöyle:

3. hafta:

23 Ağustos Cuma:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Sonra ilan edilecek)

21.45 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)

Not: Beşiktaş, ligin 3. haftasını bay geçecek.

4. hafta:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

1 Eylül Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (TÜPRAŞ)

Not: Gaziantep FK, ligin 4. haftasını bay geçecek.

16/08/2024 10:22
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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