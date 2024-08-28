Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın