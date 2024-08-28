Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
28/08/2024
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın28/08/2024 23:00